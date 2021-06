Sky Sport - La Juventus pensa a Tolisso: è l'alternativa a Locatelli

Tra gli obiettivi per la mediana della Juventus figura Tolisso, individuato da Allegri come prima scelta dopo Locatelli.

La Juventus sta avviando il suo restyling, in vista del secondo ciclo targato Massimiliano Allegri. Un reparto in cui potrebbero esserci grossi cambiamenti è il centrocampo, visti i problemi riscontrati nell'ultima stagione.

Il primo nome della lista bianconera è Manuel Locatelli, ma il centrocampista del Sassuolo ha molti estimatori anche all'estero e non si annuncia una trattativa particolarmente facile. Per questo, come riporta Sky Sport, la Juventus sta pensando ad un'alternativa ovvero Coretin Tolisso.

Il centrocampista del Bayern Monaco, attualmente impegna con la Francia ad Euro 2020, ha il contratto in scadenza con il club bavarese nel 2022 e non sembra rientrare nei progetti della società in vista della prossima stagione.

Si tratta quindi di un'interessante opportunità di mercato, che consentirebbe alla Juventus di arricchire la sua linea mediana con un giocatore gradito ad Allegri, dotato di esperienza internazionale e acquistabile a cifre contenute visto l'imminente contratto in scadenza.

In attesa di capire la fattibilità del matrimonio con Locatelli prende sempre più quota l'idea Tolisso, che il club di Andrea Agnelli corteggiò gia à nel 2017 quando passò dal Lione al Bayern Monaco.