Sky Sport - Juventus, obiettivo Lucas Vazquez del Real Madrid

L'esterno in scadenza con il Real Madrid piace ai bianconeri: si studia il possibile colpo. Contatti anche con il Sassuolo per Frattesi.

La Juventus lavora per rifare le corsie. Sull'out di destra, in particolare, gli occhi della Vecchia Signora si sono posati su Lucas Vázquez, esterno spagnolo 31enne del Real Madrid in scadenza di contratto tra un anno.

Per liberarlo in anticipo il club di Florentino Perez chiede almeno 8 milioni di euro, come riporta 'Sky Sport'. I primi contatti tra le parti sarebbero già stati avviati: la Juventus farebbe sul serio per il laterale spagnolo, capace di giocare sia come esterno alto che come terzino.

Lucas Vázquez, quattro volte campione d'Europa e del Mondo col Real, sarebbe un rinforzo di esperienza assoluta per Massimiliano Allegri. Nell'ultima Liga il calciatore ha messo insieme 23 presenze condite da 4 goal e 2 assist, con solo due cartellini gialli a referto.

I tifosi bianconeri lo ricorderanno bene: fu proprio lui, abbattuto da Benatia, a procurarsi il calcio di rigore trasformato al 97' da CR7 e decisivo per la qualificazaione in occasione di Real Madrid-Juventus 1-3, quarto di finale della Champions League 2017/2018 alzata poi proprio dai blancos.

Nella lista dei desideri del club bianconero c'è anche Davide Frattesi del Sassuolo: a tal proposito 'Sky Sport' segnala i contatti con la dirigenza neroverde nella giornata di martedì.