Sky Sport - La Fiorentina mette nel mirino Cengiz Ünder

La società gigliata vorrebbe regalare a Gattuso un esterno d'attacco per il suo 4-2-3-1. Salgono le quotazioni dell'ex Roma oggi al Leicester.

Il cartello dei lavori in corso è ben affisso in casa Fiorentina. Il club presieduto da Rocco Commisso è già al lavoro per regalare al prossimo allenatore Gennaro Gattuso una rosa che funzionale al proprio credo calcistico.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la formazione viola avrebbe messo nel mirino Cengiz Ünder per impreziosire la batteria di esterni d'attacco in dotazione del tecnico calabrese.

L'attaccante turco, in campo nella sconfitta della sua Turchia contro l'Italia, la Serie A la conosce a menadito, avendoci collezionato settanta gettoni di presenza (e 13 goal) con la maglia della Roma tra il 2017 e il 2020.

L'ultima stagione, invece, il ragazzo di Balikesir ha fatto il suo debutto in Premier League vestendo la maglia del Leicester, formazione nella quale si è trasferito in prestito visto che il suo cartellino rimane di esclusiva proprietà della Roma. Con le 'Foxes' stagione tutt'altro che memorabile viste le sole 19 occasioni in cui è stato impiegato dal tecnico Brendan Rodgers.

Numeri che avrebbero spinto il turco verso la decisione di un nuovo rilancio in quel campionato italiano che conosce molto bene. Con la Fiorentina sullo sfondo pronta a muovere i primi passi ufficiali con la società capitolina dove il calciatore tornerà in estate, in attesa di dare forma al proprio futuro.