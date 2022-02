Sky Sport - Criscito, addio al Genoa già da marzo: vola subito al Toronto

Il Toronto continua a fare spese in Serie A: dopo aver già ufficializzato l'approdo in MLS di Lorenzo Insigne a partire dall'estate, il club canadese sta per mettere a segno un altro colpo 'azzurro'.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è praticamente fatta per l'ingaggio di Domenico Criscito che, a differenza del capitano del Napoli, lascerà l'Italia già a marzo, salutando così il Genoa a stagione in corso e senza la possibilità di un saluto d'addio in campo: l'ex Juventus, infatti, rimarrà ai box per infortunio fino al termine del mese prossimo.

Intesa raggiunta tra le parti, con Criscito che porrà la firma su un contratto biennale: l'ufficialità del trasferimento dovrebbe avvenire entro un paio di settimane.

Criscito, tornato a Genova nel 2018 dopo la lunga militanza in Russia allo Zenit, si appresta così a lasciare il 'Grifone' con un bottino di 6 reti totalizzate in stagione, di cui ben 5 in campionato e una in Coppa Italia. Nel 2022, complice un problema al polpaccio, non ha mai visto il campo.