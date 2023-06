Skriniar commenta l'addio all'Inter: "Sui media cose non vere, è stato difficile"

Milan Skriniar ha parlato dal ritiro della Slovacchia analizzando le dinamiche che l'hanno portato alla separazione dall'Inter.

Il centrale, infatti, nella prossima stagione vestirà la maglia del PSG dopo il mancato accordo con i nerazzurri circa il rinnovo del suo contratto con la Beneamata.

Una chiusura di matrimonio con il club meneghino che ha inevitabilmente lasciato qualche strascico:

"Da quando ho detto all'Inter che non ero d'accordo con i loro termini per il rinnovo del contratto, sui media sono cominciate ad apparire cose che non erano vere. Mi ha colpito ed è stato difficile anche per la mia famiglia.