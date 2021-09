Incredibile a Siviglia: quattro rigori in 42 minuti, due sbagliati dal Salisburgo

Primo tempo vivace tra Siviglia e Salisburgo: gli austriaci segnano un rigore ma ne sbagliano due, gli andalusi pareggiano con Rakitic dal dischetto.

Non si saranno di certo annoiati gli spettatori presenti al 'Sanchez Pizjuan', teatro della sfida tra Siviglia e Salisburgo valida per la Champions League: ben quattro i rigori assegnati dall'arbitro bielorusso Kulbakov, il tutto in soli 42 minuti.

Tre penalty in favore degli austriaci, tutti guadagnati da Adeyemi: a presentarsi per primo sul dischetto è stato proprio il giovane tedesco, che però ha allargato troppo la mira calciando a lato del palo.

E' andata decisamente meglio a Sucic pochi minuti più tardi, epilogo non replicato al 37' quando il croato ha centrato il palo pieno alla sinistra di Bono.

Siviglia tenuto in vita dagli errori altrui e capace di rimettere in sesto l'incontro con Rakitic, a segno, tanto per cambiare, dagli undici metri dopo la revisione al VAR di un contatto in area tra Wöber ed En-Nesyri. Quattro rigori nella prima frazione: se non è record, poco ci manca.