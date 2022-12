Siviglia, Monchi paga la clausola: 12 mila euro per l'attaccante della squadra B

Il direttore sportivo ha chiuso l'acquisto della nuova ala del Sevilla Atletico, la squadra B: Israel Dominguez arriva per soli 12 mila euro.

Un nuovo colpo a prezzo di saldo. È proprio il caso di dirlo. L’ultimo colpo di Ramon Monchi, direttore sportivo ex Roma e ora al Siviglia, è Israel Dominguez. Il club andaluso ha pagato la clausola rescissoria per assicurarsi il talentuoso attaccante 19enne dell’Antequera, che andrà a rinforzare il Sevilla Atletico, la squadra B.

Come confermato proprio dall’Antequera, il Siviglia ha pagato la clausola rescissoria per il calciatore, battendo la concorrenza di diversi club.

“Israel Domínguez lascia l'Antequera Club de Fútbol dopo il pagamento della clausola rescissoria da parte del Sevilla Fútbol Club”.

Il colpo del Siviglia è low cost. Monchi ha messo sul piatto 12 mila euro per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo, attaccante esterno in grado di ricoprire il ruolo di ala a centrocampo e di terzino sinistro all’occorrenza.

Cresciuto nel settore giovanile del club bianconere, Israel Dominguez ha realizzato 9 goal in 30 presenze in prima squadra dopo aver completato la trafila. Per lui un’esperienza al Casabermeja in prestito, prima dell’ingresso stabilmente in prima squadra a partire dal ritiro nell’estate 2021.

Ora la chance Siviglia B dopo aver convinto Monchi, che non si è lasciato sfuggire l’opportunità di assicurarsi l’ala per appena 12 mila euro.