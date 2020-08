Il Siviglia batte un colpo: accordo col Real Madrid per Oscar Rodriguez

Monchi è vicino a fare un nuovo regalo al Siviglia: Oscar Rodriguez è a un passo, al Real Madrid andranno 16 milioni per il 75% del cartellino.

Il trionfo in ha conferito ulteriore lustro alla stagione del , atteso dal futuro impegno in Champions dove sarà sorteggiato tra i club di prima fascia a discapito dell' , che invece dovrà accontentarsi della terza.

Per ben figurare anche nella massima competizione europea, Monchi è già al lavoro e sta per consegnare a Lopetegui un rinforzo importante: secondo 'ABC de Sevilla' è praticamente fatta per l'acquisto di Oscar Rodriguez dal .

Classe 1998, ha trascorso l'ultima annata in prestito al : negativa per il club che è stato retrocesso, nonostante i 9 goal e i 2 assist messi a referto dal trequartista che, all'occorrenza, può giocare anche da esterno sinistro d'attacco.

Oscar Rodriguez ha già dato l'ok per il trasferimento agli andalusi che verseranno 16 milioni di euro nelle casse del Real Madrid per il 75% del cartellino, considerata la volontà dei 'Blancos' di non perdere definitivamente un talento dalla classe cristallina.

Non è la prima volta che Siviglia e Real Madrid finalizzano un'operazione di mercato: lo scorso anno toccò a Sergio Reguilon, tornato nella capitale spagnola dopo il prestito più che fruttuoso che lo ha messo in vetrina come uno dei terzini sinistri più promettenti del vecchio continente.