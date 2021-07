Lukaku a un follower: "Uscito dalla tasca di Chiellini? Siamo noi i campioni d'Italia"

L'attaccante nerazzurro è tornato sulla partita tra Belgio e Italia rispondendo a un follower su Instagram.

Belgio-Intalia non è ancora finita, destinata a diventare una sfida senza tempo, così come il confronto tra Inter e Juventus, ma senza la rivalità che caratterizza quest'ultimo. Sui social, però, il match che ha visto vincere gli Azzurri agli Europei è ancora vivo.

Corre e si prepara, Romelu Lukaku, in attesa di raggiungere i compagni in ritiro: "7am workout in paradise", scrive. Qualcuno, però, non ha dimenticato la prestazione del duo difensivo Chiellini-Bonucci di qualche settimana fa.

"A sei uscito dalla tasca di Chiellini finalmente..."

Scrive un follower, ricordando la partita valida per i Quarti di finale di Euro 2020, l'1-2 dell'Italia, gara in cui Lukaku è andato a segno su rigore.

Lukaku risponde ironicamente, dando vita a un siparietto nei limiti, ovviamente, nel confronto sportivo e del rispetto reciproco: salvo, poi, eliminare il commento.

"L'Italia ha vinto e sono contento per voi veramente... però i Campioni d'Italia siamo noi dell'Inter, ricordatelo".

Il confronto tra Inter e Juventus per la prossima stagione è già iniziato sui social: senza eccessi, ma con ironia. Il giusto modo di affrontare una sfida così sentita.