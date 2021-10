Siparietto Ranieri-Troost Ekong: "Come sai l'italiano?", "Ho giocato 2 anni all'Udinese"

In attesa dell'esordio ufficiale, Claudio Ranieri impartisce lezioni ai giocatori del Watford in allenamento: simpatico siparietto con Troost-Ekong.

La sosta per lavorare al meglio e provare a dare la propria impronta ad una squadra bisognosa di una ventata di freschezza: Claudio Ranieri è pronto per l'ennesimo compito dall'alto coefficiente di difficoltà, stavolta alla guida del Watford che lo ha ufficialmente nominato allenatore lo scorso 4 ottobre .

Per il tecnico romano ci sarà subito un esame bello tosto, un vero e proprio battesimo del fuoco: sabato a 'Vicarage Road' arriva il Liverpool di Salah e Klopp, non proprio l'avversario migliore per cominciare questa nuova avventura in terra d'Albione.

Nel frattempo, Ranieri sta avendo modo di conoscere meglio i suoi giocatori, tra cui figura anche William Troost-Ekong: con il difensore nigeriano è andato in scena un simpatico siparietto raccolto dalle telecamere della tv ufficiale degli 'Hornets'.

"Come fai a sapere l'italiano?".

"Ho giocato due anni all'Udinese".

A Ranieri, solitamente attento ad ogni dettaglio, sarà sfuggita la militanza in Italia di Troost-Ekong, vecchia conoscenza dell'Udinese con cui ha giocato dal 2018 al 2020: una piccola defaillance che i tifosi del Watford gli avranno già perdonato.