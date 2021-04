Simy, numeri da urlo: da marzo in poi meglio lui di Benzema e Lewandowski

L’attaccante del Crotone, Simy, sta viaggiando a medie realizzative super. Per lui sono già 17 i goal segnati in questo campionato.

Il goal segnato contro l’Udinese non è bastato al suo Crotone per riuscire ad evitare la ventiquattresima sconfitta su trentuno partite di campionato, ma è servito a confermare un qualcosa che è ormai da settimane sotto gli occhi di tutti: Simy è uno degli uomini più in forma in assoluto non solo della Serie A, ma d’Europa.

L’attaccante nigeriano, con il rigore trasformato al 68’ contro i friulani, è salito a quota 17 marcature in 31 partite, cosa questa che lo pone momentaneamente al quarto posto nella classifica dei marcatori del torneo, alle spalle dei soli Cristiano Ronaldo, Lukaku e Muriel. Ma c’è di più.

7 - #Simy ha segnato in tutte le ultime 7 gare di Serie A; l’ultimo giocatore africano ad aver trovato il gol in più gare di fila nei top-5 campionati europei è stato Pierre-Emerick Aubameyang, che nel 2015 è arrivato a 10 con il Borussia Dortmund. Cecchino.#CrotoneUdinese pic.twitter.com/FczImhxHxE — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 17, 2021

Simy, che adesso con 27 marcature è ad un solo goal dall’eguagliare Obafemi Martins e quindi dal diventare il miglior marcatore nigeriano della storia della Serie A, ha segnato in tutte le ultime sette partite di campionato e per trovare un giocatore africano con una striscia più lunga nei Top 5 campionati Europei, bisogna tornare al 2015 quando Pierre-Emerick Aubameyang andò a segno per dieci giornate consecutive in Bundesliga quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund.

Se inoltre si analizza il suo rendimento da inizio marzo in poi, ci si rende conto che tra i Top 5 campionati europei nessuno ha segnato quanto il bomber del crotone.

Sono stati infatti 10 i goal di Simy, contro i 7 di Benzema, Lewandowski, Kane e Iheanacho che sono si suoi più diretti inseguitori.