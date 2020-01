Simon Skrabb è del Brescia: ufficiale l'arrivo dal Norrköping

Primo rinforzo invernale per il Brescia, che annuncia il finlandese Skrabb, nel giro della propria nazionale. Operazione da circa 3 milioni.

Il giorno dopo il pesantissimo capitombolo in casa della , il annuncia il primo rinforzo della finestra invernale di mercato: è Simon Skrabb, centrocampista della nazionale finlandese proveniente dagli svedesi del Norrköping.

Ad annunciare ufficialmente l'acquisto di Skrabb, alla conclusione di una trattativa messa in piedi qualche giorno fa, è stato il club lombardo attraverso il proprio sito ufficiale.

“La società Brescia Calcio comunica di aver siglato un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore finlandese Simon Skrabb. Tale accordo è stato siglato in data odierna e scadrà il 30 giugno 2023. Simon Skrabb, nato a Jakobstad (Finlandia) il 19 gennaio 1995, già nazionale finlandese, è stato acquistato dalla squadra svedese IFK Norrköping. Nella giornata di domani il giocatore svolgerà il suo primo allenamento con la maglia del Brescia Calcio, presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia”.

Brescia Calcio ingaggia Simon Skrabb.



Leggi il comunicato ufficiale



▶️https://t.co/eUMKM8USLl#ForzaBrescia🔵⚪️🦁 pic.twitter.com/SQ9av3WHTW — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) January 13, 2020

Skrabb, secondo finlandese della rosa di Corini dopo il portiere Joronen, potrebbe essere convocato per la prima volta per la gara di domenica contro il , valevole per la prima giornata di ritorno della . Non comunicati i valori dell'operazione, che si aggirano comunque attorno ai 3 milioni di euro.