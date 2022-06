Simeone nel mirino di Siviglia e Villarreal: e la Juventus osserva la situazione

Il "Cholito", riscattato da poco dal Verona, è oggetto del desiderio di diversi club, tra Spagna e sorprendenti scenari italiani.

Il riscatto del Verona, Giovanni Simeone, se l'è guadagnato a suon di goal e ottime prestazioni: con il poker contro la Lazio, nella scorsa stagione, e con la tripletta contro il Venezia, o con le doppiette contro la Juventus e con i Lagunari.

Insomma: se le 17 reti messe a segno non dovessero bastare, diciamo che il "Cholito" ha fatto tanto anche dal punto di vista del gioco, attirando le attenzioni di diversi club italiani ed europei.

Secondo quanto appreso da GOAL, il club gialloblù sarebbe intenzionato a mettere sul mercato Simeone, sfruttando le possibili plusvalenze dopo il riscatto dal Cagliari: tra i nomi di squadre interessate ci sono, innanzitutto, quelli di Siviglia e Villarreal.

Il primo ha già stretto contatti con il Verona, ma per poter procedere a una vera e propria trattativa deve pensare alle uscite di De Jong, Munir ed En-Nesyri: per Lopetegui, comunque, quello di Simeone sarebbe il profilo perfetto per l'attacco.

Il "sottomarino giallo", invece, potrebbe sfruttare la cessione di Danjuma, destinato in Premier League, per poter ingaggiare il "Cholito", completando l'attacco.

Tra le squadre interessate, come appreso da GOAL, anche la Juventus, alle prese con i progetti di rinforzo del reparto offensivo, soprattutto con l'addio di Morata e l'incognita Kean: Simeone sarebbe un'ottima alternativa per Massimiliano Allegri, ma per adesso si tratta solo di un'idea.