Si ritira Stefan Radu, bandiera della Lazio: "Sarà molto triste per me"

La partita contro la Cremonese sarà l'ultima apparizione di Radu all'Olimpico: il romeno saluta la Lazio dopo 15 anni e lascia il calcio.

Stefan Radu lo aveva già annunciato nel luglio del 2022: "Al 99% l'anno prossimo smetterò di giocare". Quasi 12 mesi più tardi, il difensore romeno della Lazio non ha cambiato idea: quella di domenica pomeriggio contro la Cremonese sarà la sua ultima apparizione all'Olimpico, davanti alla propria gente.

"Sì, la mia ultima partita davanti ai nostri tifosi, sarà molto triste per me. Scusate, non riesco a dire altro", ha detto Radu in un'intervista piena di emozione, e con qualche lacrima, al match program della Lazio.

Radu ha collezionato 426 presenze con la Lazio: un numero elevatissimo, che lo piazza al primo posto della classifica dei calciatori più fedeli della storia del club.

"Sono orgoglioso di essere diventato il calciatore più presente nella storia della Lazio ma, come ho già detto in passato, la mia priorità è sempre stata quella di ottenere risultati importanti per la squadra".

I risultati ci sono stati: le Coppe Italia, le Supercoppe Italiane, lo Scudetto del 2020 sognato con Simone Inzaghi, la qualificazione alla Champions League di quest'anno. Emozioni destinate a entrare nel libro dei ricordi. Ma il ritiro lo spaventa?

"Un po' sì, è inevitabile. Mi mancherà tutto, per 15 anni ho sempre fatto la stessa cosa: casa, Formello, casa. Arrivo però stanco, per questo ho deciso di dire basta. Forse l'unica cosa che non mi mancherà sarà il ritiro estivo (ride, ndr). L'ho già detto ai ragazzi: quest'estate li andrò a trovare ad Auronzo di Cadore in borghese".

Radu è arrivato alla Lazio nel 2008, a 22 anni, proveniente dalla Dinamo Bucarest. Vi è rimasto per 15 anni, bandiera in un calcio in cui le bandiere sono andate progressivamente dissipandosi. Si è guadagnato il rispetto di tutti e la fascia di capitano.

Dopo la partita contro la Cremonese, all'Olimpico andrà in scena una festa per celebrare il decennale dalla vittoria della Coppa Italia del 2013, in finale contro la Roma, ma anche per festeggiare adeguatamente Radu. Da capire se Sarri, tra domenica e il prossimo weekend, gli concederà anche l'esordio stagionale: il romeno è infatti ancora fermo a zero presenze in questo campionato, essendo sceso in campo solo in Europa League.