Si ferma Ramsey: lesione all' adduttore per il gallese

A seguito del match contro l'Udinese, Ramsey ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Sarà rivalutato tra 10 giorni.

Altro giro, altra notizia negativa in casa Juventus: dopo il pareggio in rimonta subito in casa dell'Udinese, e il fresco infortunio di Kajo Jorge, si è fermato anche Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese è stato sottoposto agli esami strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra.

L'ex Arsenal verrà nuovamente rivalutato tra circa dieci giorni prima di poter stabilire l'entità del recupero.

Il numero 8 bianconero salterà sicuramente la sfida di sabato contro l'Empoli nell'esordio stagionale davanti al pubblico dell'Allianz Stadium. Occasione nella quale Massimiliano Allegri ritroverà altre due pedine nel reparto mediano: Weston McKennie - che ha scontato la squalifica - e Adrien Rabiot ormai rientrato saldamente in gruppo.