Shomurodov vicino allo Spezia: via dalla Roma in prestito secco

Lo Spezia sta per vincere la corsa ad Eldor Shomurodov: prestito secco oneroso, alla Roma un milione e mezzo. Manca l'ok dell'attaccante.

Eldor Shomurodov via dalla Roma ma ancora in Serie A: come fa sapere 'Sky', infatti, è vicina la chiusura dell'affare con lo Spezia.

Per rendere definitiva l'operazione manca soltanto l'ok dell'attaccante, che si trasferirebbe alla corte di Gotti in prestito secco fino a giugno. Cessione a titolo temporaneo però onerosa, con gli Aquilotti che verserebbero nelle casse giallorosse un milione e mezzo.

In attesa che l'uzbeko si convinca ad accettare l'approdo in Liguria, dove ha già giocato con la maglia del Genoa e grazie al quale si è guadagnato il passaggio alla Roma, lo Spezia ha dunque sbaragliato la concorrenza (in particolare della Cremonese) piazzandosi davanti a tutti per Shomurodov.

Chiusura vicina, serve il sì della punta ai margini del progetto Mourinho: per Gotti, un prezioso rinforzo offensivo in arrivo.