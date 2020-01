Shaqiri alla Roma in prestito? Il Liverpool dice no

Il Liverpool ha rifiutato le offerte di prestito avanzate da Roma e Siviglia per Xherdan Shaqiri: lo svizzero resterà ad Anfield almeno fino a giugno.

Xherdan Shaqiri non si muove dal . Rispedite al mittente le offerte di e , che avevano messo gli occhi sull'esterno offensivo svizzero di origini kosovare.

Secondo quanto raccolto da Goal, l'ex resterà ad Anfield almeno fino al termine di questa stagione: nulla da fare dunque per i giallorossi, alla ricerca di una pedina per sopperire all'infortunio di Zaniolo.

Nonostante il poco spazio trovato, Klopp intende mantenere in rosa Shaqiri ritenuto un'alternativa valida al trio delle meraviglie Salah-Firmino-Manè. Oltre alla Roma, chi resta a bocca asciutta è anche il Siviglia di Monchi.

Il Liverpool prenderà in considerazione eventuali proposte per il cartellino dell'elvetico soltanto da giugno in avanti: per i prossimi 6 mesi, 'Shaq' resta ai Reds.