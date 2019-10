Shanghai Shenhua, El Shaarawy ha già nostalgia dell'Italia: addio in vista?

Stephan El Shaarawy potrebbe tornare in Italia o comunque in Europa nelle prossime sessioni di mercato: la Cina gli sta già stretta.

Quando ha deciso di accettare l'offerta strabiliante dello Shanghai Shenhua, Stephan El Shaarawy sapeva a cosa sarebbe andato incontro: in il livello non è di certo paragonabile a quello offerto in Europa, mancanza che forse nemmeno il ricco stipendio da 15 milioni di euro netti può compensare.

'Il Corriere dello Sport' riporta del malessere vissuto dall'ex attaccante della che avrebbe confidato a qualche amico romano di non sentirsi proprio a suo agio in un calcio completamente diverso dalla , preoccupato anche dalla prospettiva di perdere il posto in Nazionale.

Per ora questa eventualità non si è realizzata: Roberto Mancini lo ha convocato nuovamente per le gare contro Grecia e Liechtenstein dimostrando di seguirlo anche a migliaia di km di distanza, ma El Shaarawy sa benissimo che la situazione può cambiare da un momento all'altro.

Questa è la stagione che porta agli Europei, competizione a cui il 'Faraone' non vuole assolutamente mancare: tornare in Europa, magari in , gli darebbe una bella mano consentendogli di riapparire sotto i riflettori nostrani, decisamente più in vista rispetto a quelli cinesi.

Se non a gennaio, almeno a giugno: il telefono del fratello e procuratore Manuel è caldo, le opzioni sul tavolo sono diverse. Compresa quella che porta alla , dove El Shaarawy sarebbe potuto finire tra un anno alla scadenza del contratto con la Roma. Chissà che i bianconeri non siano ancora interessati...