Shakira e Piqué si separano: "Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy"

La cantante comunica ufficialmente la fine della relazione con il centrale del Barcellona. La coppia, che stava assieme dal 2010, ha due figli.

Dopo 11 anni dall'inizio della loro relazione, datata 2010, Gerard Piqué e Shakira si separano. Ad annunciarlo ufficialmente attraverso un comunicato, pubblicato dall'agenzia di stampa spagnola 'EFE', è stata la stessa cantante colombiana.

"Ci duole confermare che ci stiamo separando - le parole di Shakira - Per il bene dei nostri due figli, che rappresentano la nostra priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione".

Non rivelato il motivo della separazione da parte della coppia. Il canale YouTube di gossip 'Mamarazzis' parla però di una presunta infedeltà da parte del calciatore del Barcellona, che sarebbe stato visto in compagnia di altre donne negli ultimi tempi.

Come detto, Piqué e Shakira stavano assieme dal 2010, anno in cui la Spagna ha conquistato il Mondiale in Sudafrica. La coppia ha avuto due figli: Milan, di 9 anni, e Sasha, di 7.

Piqué e Shakira hanno portato avanti la relazione senza mai passare alla fase successiva, ovvero quella del matrimonio. Intervistato recentemente da Gary Neville, il difensore ha detto che "è la sua mentalità, ma stiamo bene come coppia". Ora, però, è finita.