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Shakhtar Donetsk-Sporting CP: orario d’inizio
La partita tra Shakhtar Donetsk e Sporting CP inizierà il 3 novembre 2026 alle 18:45.
Shakhtar Donetsk-Sporting CP oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?
La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Tutte le informazioni sulla diretta streaming sono riportate di seguito.
I temi della settimana: cos’è successo a Shakhtar Donetsk e Sporting CP?
Lo Shakhtar arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita ha battuto l’Obolon Kiev per 2-0 nella Premier League ucraina. L’unica battuta d’arresto è arrivata in Champions League, con la sconfitta per 1-0 contro l’Inter. In queste cinque partite, lo Shakhtar ha segnato complessivamente otto gol e ne ha subiti soltanto due.
Anche lo Sporting CP ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. Il successo più recente è stato il 2-0 in trasferta contro il Casa Pia in Liga Portugal. In Champions League, però, la squadra ha perso l’ultima partita per 3-2 contro il LASK, dopo aver vinto 2-0 in trasferta contro il Lens. Nelle cinque partite lo Sporting ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.
Shakhtar Donetsk-Sporting CP: formazioni
Probabili formazioni Shakhtar Donetsk - Sporting CP
Formazione titolare
Allenatore
- A. Turan
- R. Borges
Shakhtar Donetsk-Sporting CP: stato di forma
Shakhtar Donetsk-Sporting CP: bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
Shakhtar Donetsk-Sporting CP: le classifiche
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