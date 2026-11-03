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Champions League
team-logoShakhtar Donetsk
Stamford Bridge
team-logoSporting CP
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Con il contributo di

Shakhtar Donetsk-Sporting CP oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Champions League

In Champions League lo Shakhtar Donetsk affronta lo Sporting CP. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Shakhtar Donetsk-Sporting CP: orario d'inizio

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Champions League - Game Week 4
Stamford Bridge

La partita tra Shakhtar Donetsk e Sporting CP inizia il 3 novembre 2026 alle 18:45.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Tutte le informazioni sullo streaming sono riportate qui sotto.

I temi della settimana: cos'è successo a Shakhtar Donetsk e Sporting CP?

Lo Shakhtar arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima ha battuto l'Obolon Kiev per 2-0 nella Premier League ucraina. L'unica battuta d'arresto è arrivata in Champions League, con la sconfitta per 1-0 contro l'Inter. In queste cinque partite, lo Shakhtar ha segnato complessivamente otto goal e ne ha subiti soltanto due.

Anche lo Sporting CP ha ottenuto tre vittorie, a fronte di due sconfitte. Il successo più recente è stato il 2-0 in trasferta contro il Casa Pia in Liga Portugal. In Champions League, però, la squadra ha perso l'ultima partita per 3-2 contro il LASK, dopo aver vinto per 2-0 in trasferta contro il Lens. Nelle cinque partite, lo Sporting ha segnato sette goal e ne ha subiti altrettanti.

SHK

SHK - Forma

KOL
V2-1
INT
S1-0
ZOR
D0-0
DKV
V3-0
OBO
V2-0
Gol segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
SCP

SCP - Forma

RCL
V0-2
LAS
S2-3
VIS
S1-2
MAR
V2-1
CAP
V0-2
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: formazioni

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk - Sporting CP

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
Formazione
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-2-3-1
D. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueM. GomesM. GomesY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoA. SantanaA. SantanaG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasKaique PereiraKaique PereiraM. AraujoM. AraujoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioE. QuaresmaE. QuaresmaG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. IrankundaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesI. DoumbiaI. DoumbiaL. SuarezL. Suarez
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Formazione titolare

Sporting CP

Allenatore

  • A. Turan
  • R. Borges

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: stato di forma

SHK

SHK - Forma

KOL
V2-1
INT
S1-0
ZOR
D0-0
DKV
V3-0
OBO
V2-0
Gol segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
SCP

SCP - Forma

RCL
V0-2
LAS
S2-3
VIS
S1-2
MAR
V2-1
CAP
V0-2
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Shakhtar DonetskPareggioSporting CP
0
0
2
Champions League
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
FIN
0Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato0/2

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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