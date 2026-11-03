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Shakhtar Donetsk-Sporting CP: orario d'inizio

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 12:45 Stamford Bridge

La partita tra Shakhtar Donetsk e Sporting CP inizia il 3 novembre 2026 alle 18:45.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Tutte le informazioni sullo streaming sono riportate qui sotto.

I temi della settimana: cos'è successo a Shakhtar Donetsk e Sporting CP?

Lo Shakhtar arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima ha battuto l'Obolon Kiev per 2-0 nella Premier League ucraina. L'unica battuta d'arresto è arrivata in Champions League, con la sconfitta per 1-0 contro l'Inter. In queste cinque partite, lo Shakhtar ha segnato complessivamente otto goal e ne ha subiti soltanto due.

Anche lo Sporting CP ha ottenuto tre vittorie, a fronte di due sconfitte. Il successo più recente è stato il 2-0 in trasferta contro il Casa Pia in Liga Portugal. In Champions League, però, la squadra ha perso l'ultima partita per 3-2 contro il LASK, dopo aver vinto per 2-0 in trasferta contro il Lens. Nelle cinque partite, lo Sporting ha segnato sette goal e ne ha subiti altrettanti.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: formazioni

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: stato di forma

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: bilancio degli scontri diretti

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: le classifiche