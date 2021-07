Sfogo di Biraghi in conferenza: "Per tanti sono il cane da bastonare"

Così come ogni anno, la Fiorentina si presenta ai nastri di partenza della Serie A con la rinnovata speranza di vivere una stagione all'altezza del blasone e senza l'acqua alla gola, per cancellare annate deludenti e caratterizzate da frequenti cambi d'allenatore.

Dovrà essere il campionato del riscatto anche per Cristiano Biraghi, comunque uno dei migliori della rosa se consideriamo le statistiche personali: il tutto nonostante la mole di critiche ricevute nel corso degli ultimi mesi, rispedite al mittente con forza durante la conferenza stampa andata in scena nel ritiro di Moena in Trentino Alto Adige.

"Per tante persone sono il cane da bastonare, preferisco che sia così più per me che per altri compagni che magari soffrirebbero per questo. So chi sono e quanto valgo, posso accettare i giudizi altrui e per me non è un problema. Anche quando tutto andava bene, io ero sempre il pelo nell'uovo. Ma se il prezzo da pagare per la mia carriera è questo, allora sono contento".