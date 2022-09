Severino al Rennes nel 2000: l'acquisto flop da 21 milioni

Nel 2000 il Rennes acquista Lucas Severino per 21 milioni di euro: un investimento super, ma l'attaccante brasiliano segnerà appena 6 goal.

Doveva essere un colpo super, alla fine di super c'è stato solo l'investimento. Lucas Severino al Rennes, estate del 2000: un acquisto... da appena 6 goal.

L'ingaggio del brasiliano, rilevato dall'Atletico Paranaense, fece rumore: ben 21 milioni di euro, una cifra all'epoca notevole, sborsata dall'allora patron del Rennes Francois-Henri Pinault (uno degli uomini più ricchi di Francia), intenzionato a lanciare nell'élite il club su cui mise le mani nel 1998.

Ed invece Severino si rivelò un flop, segnando col contagocce nei 2 anni trascorsi a Rennes: ne seguirono le cessioni a Cruzeiro e Corinthians, fino al divorzio definitivo con la cessione al Tokyo FC.

Christian Gourcuff, allenatore di quella squadra, ad 'Eurosport' descrive così il verdeoro.

"Come giocatore era un po' atipico. Non era un attaccante, ma non era nemmeno un trequartista".

Una delusione cocente, quella incassata dal Rennes, che infatti decise di cambiare radicalmente filosofia sul mercato (l'unico altro acquisto importante in termini di investimento, fu Ismaila Sarr dal Metz nel 2017 per 15 milioni): sostenibilità e valorizzazione dei talenti del proprio settore giovanile - vedi l'ascesa di Ousmane Dembelè o dell'oggi milanista Tiemouè Bakayoko - che però non ha prodotto grossi risultati: il club transapino, da anni, vivacchia a centroclassifica in Ligue 1.

Capacità di sfornare gioielli, ma difficilmente in grado di scalare posizioni nel panorama europeo: il flop di Severino, in casa Rennes, ha lasciato il segno.