Setién chiama Lautaro al Barcellona: "Giocare con Messi è un incentivo enorme"

L'allenatore blaugrana elogia l'attaccante nerazzurro: "Un grandissimo giocatore". E su Arthur: "Ha già detto che vuole rimanere, la penso come lui".

Il tormentone della primavera e dell'estate è tra e Milano: Lautaro Martinez in blaugrana sì o no? Secondo Quique Setién, l'allenatore del club catalano, potrebbe essere tranquillamente un sì.

Lo ha spiegato alla 'Gazzetta dello Sport', definendo l'argentino un giocatore importante e ricordando gli stimoli che garantisce giocare con Messi.

"Lautaro è un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori. Piace a Messi? Bisognerà chiederlo a lui. Per tanti calciatori il fatto di poter giocare con Messi rappresenta un incentivo enorme".

Il tecnico ha colto anche l'occasione per confermare che il numro 10 rimarrà a vestire il blaugrana nonostante le voci che si sono sparse negli ultimi mesi.

"Messi non andrà via. Lui e il Barcellona saranno sempre uniti. È così e basta. Leo è al Barça da vent’anni e nessuno potrebbe spiegarsi una situazione di rottura. Certe cose succedono in club tanto grandi, è normale che ci siano conflitti. Ma si risolvono"

Altro pupillo di Setién è Fabian Ruiz, talento che lui stesso ha lanciato quando allenava il Betis e che ha ritrovato da avversario in con la maglia del .

"Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario, aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente. Con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene".

Sul capitolo Arthur, Setién ha dichiarato di non essere a conoscenza di trattative per la sua cessione ed evidenziato la volontà del giocatore di voler rimanere a lungo al Barcellona.