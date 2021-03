L'altro volto di Cosmi: "Ho fatto il doppiatore per la Disney"

Arrivato a Crotone solo da qualche settimana, ma nonostate ciò è subito entrato nelle grazie dei tifosi calabresi. Serse Cosmi, nel corso di una chiacchierata sui social con i tifosi, ha risposto ad alcume domande sui canali ufficiali del club.

Famoso anche per la sua particolare voce, un tifoso ha chiesto a Cosmi proprio qualche segreto a riguardo, anche perché sui social spopolano alcune interviste di Cosmi in cui l'allenatore cambia improvvisamente tono e timbro di voce.

"Molti non lo sapranno ma io ho fatto anche il doppiatore per un film della Disney, 'I Robinson'. Fui chiamato per fare la parte di un professore, diciamo un coach. Dovevo fare questo personaggio pelato, con il fischietto, con la pancia grossa. Sembrava che fossi la persona giusta.

Poi invece andando a fare il doppiatore, che è un mestiere difficilissimo, mi capitava di cambiare voce, ma senza volerlo. I responsabili di quel doppiaggio rimasero piacevolmente colpiti da quel cambio di voce, perché io lo faccio naturalmente senza volerlo, per i doppiatori invece è un risultato che arriva dopo tantissimi anni di allenamenti. Quindi potete anche prendermi in giro, ma è tutto non voluto".