Serie C, Teramo e Campobasso escluse dal prossimo campionato

Il Consiglio ha preso la decisione dopo i ricorsi presentati dai club in seguito alla bocciatura della domanda di iscrizione al prossimo campionato.

Teramo e Campobasso non parteciperanno al prossimo campionato di Serie C. La decisione è arrivata questa mattina tramite il Consiglio della Figc.

Sono stati esaminati i ricorsi presentati dai due club dopo la prima bocciatura della domanda di iscrizione al prossimo campionato.

Lo scorso campionato, il Teramo ha chiuso al quindicesimo posto in classifica mentre il Campobasso al tredicesimo.