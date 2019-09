Serie C, Boukary Dramé alla Paganese: contratto fino a giugno

L'ex Chievo, Atalanta e SPAL Boukary Dramé, fermo da più di un anno, riparte dalla C: ha trovato un accordo di una stagione con la Paganese.

Boukary Dramé rimane in . Non in , dove nessuno ha deciso di puntare seriamente su di lui, e nemmeno in Serie B: l'ex atalantino riparte dalla Paganese, formazione che milita nel girone C di Serie C.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

L'accordo è stato raggiunto nelle ultime ore e ora mancano solo la firma sul contratto e l'ufficialità della Paganese: Dramé ha trovato un'intesa con il club campano per un contratto di una sola stagione, dunque con scadenza 30 giugno 2020.

Dramé, come qualcuno potrà ricordare, aveva già svolto parte del ritiro estivo con la Paganese, senza mai trovare un accordo. E poi era partito alla volta dell' per giocare con l'Esteghlal di Andrea Stramaccioni: anche lì, nulla di fatto.

E così, ecco che il cerchio si chiude. Se non vi saranno ostacoli di sorta, Dramé giocherà fino a giugno nella Paganese. Il suo quarto club italiano dopo , e . La sua ultima presenza, con la maglia dei ferraresi, risale al maggio del 2018.