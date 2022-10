Frosinone batte Bari, il Perugia espugna Reggio Calabria, il Benevento di Cannavaro cade anche a Como, la SPAL di De Rossi travolge il Cosenza.

Impresa del nuovo Perugia di Castori, che espugna Reggio Calabria. 3-2 per il team biancorosso, riuscito ad andare avanti di tre reti nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Santoro al minuto 55. I padroni di casa si svegliano tardi, senza riuscire a completare la rimonta.

La Reggina viene così superata in classifica dal Frosinone, che riesce a superare il Bari solamente in extatime con Borrelli: i ciociari volano con la settima vittoria in stagione. Per i pugliesi un'ora in dieci a causa del rosso rimediato da Bellomo.

Si avvicina alla vetta lo straordinario Sudtirol, che ringrazia Nicolussi Caviglia per portarsi a pochi passi dal primo posto. Fin qui sorpresa della stagione, il team di Bolzano è reduce da tre vittorie di fila.

Il Brescia perde una grossa opportunità di rialzarsi dopo Cagliari: il Venezia pareggia al minuto 87, condannando i lombardi al quinto match senza vittoria. Roboante prima vittoria da professionista per De Rossi: 5-0 della SPAL contro il Cosenza. Fondamentali tre punti per il Como: la doppietta di Cerri abbatte un Benevento che Fabio Cannavaro non è ancora riuscito a risvegliare.

SERIE B, RISULTATI 10ª GIORNATA - CLASSIFICA

BRESCIA-VENEZIA 1-1 [31' Ndoj (R), 87' Crnigoj (V)]

COMO-BENEVENTO 2-1 [4' Cerri (C), 8' Leverbe (B), 22' Cerri (C)]

FROSINONE-BARI 1-0 [92' Borrelli]

REGGINA-PERUGIA 2-3 [18' e rig. 62' Melchiorri (P), 74' Di Serio (P), 81' Gori (R), 88' Fabbian (R)]

SPAL-COSENZA 5-0 [10' Moncini, 22' Dickmann, 48' aut. Panico, 57' Maistro, 74' Peda]

SUDTIROL-PARMA 1-0 [29' Nicolussi Caviglia]

TERNANA-GENOA ore 16:15

PALERMO-CITTADELLA domenica 16:15

PISA-MODENA domenica 16:15

ASCOLI-CAGLIARI domenica 20:30