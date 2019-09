Serie B, la Juve Stabia pensa a Curci per la porta

Gianluca Curci, esperto portiere italiano, svincolato dopo due anni in Svezia, potrebbe firmare presto con la Juve Stabia in Serie B.

Gianluca Curci, ex portiere della tra il 2011 e il 2015 (con due anni in prestito al ), potrebbe tornare in . Infatti, all'età di 34 anni, lo sta cercando con insistenza la Stabia per la sua porta, in Serie B.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Gianluca Curci è stato contattato dalla Juve Stabia nelle ultime ore ed è salito rapidamente nele gerarchie del club campano. Dopo i cinque goal presi dall' nell'ultimo turno di Serie B, la società vuole correre ai ripari al più presto.

La dirigenza ha prima contattato Stefano Sorrentino, che però ha ringraziato e rifiutato l'offerta. Poi, insieme a Curci, è stato contattato anche Puggioni, rimasto svincolato dopo la parentesi al .

Adesso Curci ha sorpassato tutti ed è in pole per vestire la maglia della Juve Stabia. Il portiere è svincolato dall'estate, dopo due anni in giocati con l'Eskilstuna e l'Hammarby.