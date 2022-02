La Serie B sbarca su Facebook: sarà visibile sul profilo di Helbiz Live

La Serie B, uno dei campionati più seguiti dal pubblico italiano, sbarca per la prima volta in assoluto anche nel mondo di Facebook: merito di Helbiz Live, azienda che già detiene - assieme a Sky e DAZN - i diritti per la trasmissione delle partite del torneo.

Helbiz Media ha infatti raggiunto un accordo con Facebook, dove si potranno guardare le partite di Serie B attraverso l'innovativa formula pay-per-view che non richiede un abbonamento. Servizio valido in Italia, Serbia e Stati Uniti.

L'esordio avverrà sabato 19 febbraio, quando sarà possibile acquistare ogni singolo evento al costo di 3,49€ e seguirlo direttamente sul canale ufficiale Facebook di Helbiz Live.

E' la prima volta che, sul territorio italiano, un contenuto di fondamentale importanza come la Serie B viene trasmesso tramite il servizio di eventi a pagamento di Facebook.

Il match di cartello della 24esima giornata sarà Monza-Pisa, sfida tra la quarta e la terza di una classifica che vede le prime otto racchiuse in appena sette punti.