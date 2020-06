Serie A, ufficiale la proroga automatica dei prestiti al 31 agosto

La FIGC ha annunciato la proroga automatica di tutti i prestiti con diritto o obbligo di riscatto in scadenza al 30 giugno.

Oltre trenta giocatori in bilico a causa della sosta dettata dall'emergenza Covid-19: la FIGC ha ora regolarizzato la posizione dei prestiti con diritto o obbligo di riscatto, ufficializzando la proroga della scadenza del 30 giugno 2020 al 31 agosto 2020.

Tramite un comunicato ufficiale la FIGC ha stabilito che i contratti dei 32 calciatori si intendono prorogati fino al 31 agosto: sarà necessario un accordo successivo con un documento firmato che possa poi certificare tra le parti la nuova intesa per la proroga. Stesso discorso per allenatori e membri dello staff in scadenza al 30 giugno, che dovranno sottoscrivere un apposito modulo per un nuovo accordo.

La 'parte fissa' della retribuzione lorda dovrà essere riparametrata sulla base di 14 mensilità per la stagione 2019/20, dividendo l'importo di giugno in ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto. La decorrenza dal 1 luglio 2020 di eventuali accordi preliminari sarà invece da intendersi posticipata al 1 settembre 2020.