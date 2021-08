Nasce il premio "Paolo Rossi" per il capocannoniere della Serie A: Ronaldo il primo vincitore

L'AIC ha comunicato la decisione di intitolare il premio per il capocannoniere della Serie A a Paolo Rossi: Cristiano Ronaldo è il primo a vincerlo.

Vincere il titolo di capocannoniere della Serie A da oggi avrà un sapore diverso, sicuramente speciale: in giornata l'Associazione Italiana Calciatori ha comunicato la decisione di intitolare il premio per il miglior marcatore stagionale in massima serie a un'icona del calcio italiano.

L'AIC, insieme all'immediato consenso della moglie del campione, ha intitolato il premio a Paolo Rossi, scomparso lo scorso dicembre, che ha scritto alcune delle pagine più belle e importanti di questo sport.

"Era impossibile esordire in modo migliore perché, come decretato dal campionato 2020-2021, sarà la superstar portoghese Cristiano Ronaldo, autore di 29 gol con la maglia della Juventus, il primo giocatore a fregiarsi del premio con la denominazione “Paolo Rossi”, iniziativa condivisa dal Consiglio Direttivo dell’AIC che ha trovato l’immediato consenso di Federica Cappelletti, la moglie del campione scomparso lo scorso dicembre".

Il premio, che va distinto dall'omonimo relativo al capocannoniere della Serie B, presentato nel corso della formulazione dei calendari del campionato cadetto, cambia anche esteticamente:

"Toccherà dunque a CR7, come viene chiamato dai tifosi, ricevere questa nuova versione del trofeo che spicca anche per il look originale, costituito da un pallone di “plexiglass” trasparente, impreziosito da due dischi d’argento, uno dei quali placcato in oro, con al centro la foto di Paolo Rossi. Ventinove, come le reti realizzate da Ronaldo nella scorsa edizione della Serie A, sono invece i diamanti incastonati nel manufatto, per un valore complessivo di 3,30 carati".

Segnare un goal deve essere senza dubbio un'emozione incredibile, ma vincere il titolo "Paolo Rossi", per la storia, per ciò che ha rappresentato l'ex attaccante Azzurro, lo è altrettanto. Cristiano Ronaldo sarà il primo a riceverlo, grazie ai suoi 29 goal nella passata stagione, e il pensiero, come recita la nota ufficiale AIC, va a un'ideale coppia d'attacco che trascende le epoche: