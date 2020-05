Corriere dello Sport - Il 'piano B' per la Serie A: niente scudetto e due retrocessioni

L'idea della FIGC rimane quella di portare a termine i campionati, ma se non fosse possibile i campionati non saranno congelati.

Obiettivo numero uno: tornare in campo. Obiettivo numero due: trovare una soluzione che accontenti più club possibili se non si dovesse centrare l'obiettivo numero uno. Questo, in estrema sintesi, è il piano della FIGC per salvare la stagione di .

Secondo il 'Corriere dello Sport' il presidente Gabriele Gravina starebbe studiando i piani alternativi, qualora il ritorno sul terreno di gioco in tempi brevi dovesse risultare impossibile. I punti chiave sarebbero due in particolare.

Lo scudetto, ad esempio, non dovrebbe essere assegnato: non andrebbe ad incidere sulla prossima stagione e in ogni caso la ha già fatto intendere di non essere interessata all'assegnazione del titolo a tavolino, come successo ad esempio in con il .

Altro snodo riguarda le promozioni e le retrocessioni. Gravina sarebbe orientato a non modificare il numero di squadre per i campionati, ma non concedere tre promozioni, ma soltanto due. In tal caso, sarebbero e a festeggiare. Retrocederebbero invece e .

Lo scenario non metterebbe la FIGC al riparo da eventuali ricorsi, ma Gravina ha identificato il 'piano B' e ha intenzione di portarlo avanti. Ovviamente la priorità della federazione, come ribadito più volte, è quella di tornare in campo.