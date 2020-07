Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Inizia il 32° turno di Serie A: si parte con Lazio-Sassuolo, poi Brescia-Roma. In serata il big-match tra Juventus e Atalanta.

Oggi si apre la trentaduesima giornata di , in campo e . In serata c'è - .

Sarà Sky a trasmettere in diretta Lazio- sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Lazio-Sassuolo sarà visibile anche in diretta , sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale di Sky o mediante Sky Go, mentre tutti gli altri potranno acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

La Lazio dopo le due sconfitte consecutive contro e deve ripartire per difendere almeno il secondo posto, il Sassuolo invece è una delle squadre più in forma del momento come confermato dalla vittoria nel Derby contro il .

Altre squadre

-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Brescia-Roma potrà essere vista anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Per tutti gli altri c'è la possibilità di acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Il Brescia dopo la sconfitta di ha ormai pochissime chance di salvarsi, mentre la Roma ha vinto non senza soffrire contro il dopo tre ko consecutivi.

Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta tv attraverso la piattaforma DAZN. Basterà avere una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l'app, oppure collegando alla propria televisione un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure scaricando l'app sul decoder Sky Q. Juventus-Atalanta verrà trasmessa anche su DAZN1, canale 209 del satellite Sky. Sarà visibile solo per i clienti Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta streaming sempre su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio.

La Juventus è reduce dalla clamorosa sconfitta subita in rimonta contro il Milan dopo quattro vittorie consecutive, l'Atalanta invece è l'unica squadra italiana ad aver vinto tutte le partite giocate dopo la ripresa del campionato e in caso di successo si porterebbe a -6 dai bianconeri.