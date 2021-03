Serie A, gli squalificati: 2 turni di stop per Rebic

Sono sette i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo: due giornate a Rebic, espulso in Milan-Napoli. Un turno con ammenda per Juric.

Come accade dopo ogni turno di campionato, il Giudice Sportivo ha reso noti i nomi degli squalificati di Serie A: la sanzione maggiore riguarda Ante-Rebic, espulso nel finale di Milan-Napoli.

All'attaccante croato sono state comminate due giornate di squalifica per aver rivolto espressioni irriguardose all'arbitro Pasqua, che non ci ha pensato due volte prima di mandarlo anzitempo sotto la doccia.

Altri sei i giocatori fermati, tutto per un turno: Cuadrado, Bruno Peres, Di Lorenzo, Glik, Ramirez e Schiattarella.

Tra gli allenatori troviamo lo stop di una giornata inflitto a Juric, espulso in Sassuolo-Verona e punito con un'ammenda da 10mila euro per aver protestato in maniera veemente contro una decisione del direttore di gara.

10mila euro di multa anche per Gianluigi Donnarumma, reo di aver assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina del Napoli dopo il triplice fischio.