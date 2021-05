Serie A su DAZN e Sky, dove vedere in TV il campionato dalla stagione 2021-2022

DAZN trasmetterà tutte le 380 gare del campionato di Serie A, Sky ne trasmetterà invece 3 per giornata per un totale di 114 a stagione.

Dopo mesi di tira e molla, è stato adesso definito il quadro della programmazione televisiva della Serie A per le prossime tre stagioni, a partire dal campionato 2021-2022.

Tutte le gare del campionato saranno trasmesse in streaming da DAZN, che si è assicurata dunque la trasmissione di tutte le 380 gare delle prossime tre edizioni della Serie A. Sky, invece, trasmetterà 3 gare per ogni turno di campionato, per un totale di 114 gare complessive a stagione.



A differenza di quanto accaduto nelle ultime tre stagioni, però, sarà sufficiente un solo abbonamento (a DAZN) per poter assistere a tutte le gare del campionato di Serie A. Tuttavia, gli abbonati di Sky potranno assistere alle 3 gare per giornata che il canale satellitare trasmetterà in co-esclusiva.

Nello specifico, ecco la distribuzione delle gare nei weekend 'standard' di campionato.

Sabato ore 15 | ESCLUSIVA DAZN

Sabato ore 18 | ESCLUSIVA DAZN

Sabato ore 20.45 | DAZN - SKY

Domenica 12.30 | DAZN - SKY

| - Domenica ore 15 | ESCLUSIVA DAZN

Domenica ore 18 | ESCLUSIVA DAZN

Domenica ore 20.45 | ESCLUSIVA DAZN

Lunedì ore 20.45 | DAZN- SKY

SERIE A, SKY/DAZN: QUALI SARANNO LE 3 PARTITE IN COESCLUSIVA?

Le 3 partite che saranno trasmesse in co-esclusiva da DAZN e SKY saranno dunque l'anticipo del sabato sera, con calcio d'inizio alle ore 20.45, la gara in programma all'ora di pranzo della domenica (calcio d'inizio alle ore 12.30) e il posticipo del lunedì sera (calcio d'inizio alle ore 20.45).