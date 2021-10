Serie A, 7ª giornata: risultati e marcatori

Si è aperto con un pareggio il settimo turno del campionato di Serie A. E’ finita 1-1 la sfida che ha visto protagoniste Cagliari e Venezia.

VENERDI 1 OTTOBRE ORE 20.45

CAGLIARI-VENEZIA 1-1

MARCATORI: 19’ Keita (C), 92’ Busio (V)

Il Cagliari rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato, facendosi rimontare in pieno recupero e in casa dal Venezia. All’Unipol Domus, dopo una prima parte di gioco equilibrata, è stato Keita Balde a sbloccare il risultato al 19’ sfruttando di testa un bel cross dalla destra di Caceres.

Tra il 26’ ed il 27’ gli ospiti si rendono per due volte pericolosi con Johnsen e Kiyine, ma al 38’ sono i sardi ad andare ad un passo dal raddoppio con Marin la cui conclusione dal limite va ad infrangersi contro il palo. L’ultima azione del primo tempo è ancora di marca rossoblù con Caceres che, sugli sviluppi di un corner, non trova la coordinazione giusta per centrare lo specchio della porta.

Nella ripresa il Venezia prova ad alzare il proprio baricentro e al 64’ è Busio, con un colpo di testa, a chiamare Cragno all’intervento. Al 73’, altra chance per i lagunari con Johnsen che, dall’interno dell’area, spedisce di poco al lato. In pieno recupero, al 92’, il pareggio del Venezia: conclusione di Busio dall’interno dell’area di rigore, il pallone viene deviato da Caceres e diventa imparabile per Cragno.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6; Caceres 6.5, Godin 6, Carboni 6 (87’ Altare s.v.); Nandez 6.5, Deiola 6 (72’ Zappa 6), Marin 6.5, Strootman 5.5 (87’ Grassi s.v.), Lykogiannis 5.5; João Pedro 6, Keita 7 (67’ Pavoletti 5.5). All. Mazzarri

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää 6; Ebuehi 5.5, Svoboda 5.5, Ceccaroni 6, Mazzocchi 5.5; Kiyine 5.5 (46’ Crnigoj 6.5), Ampadu 6 (55’ Vacca 6), Busio 7; Aramu 5.5 (77’ Heymans 6.5), Okereke 5.5 (46’ Henry 5.5), Johnsen 6.5 (80' Forte 6). All. Zanetti

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Nandez (C), Ceccaroni (V), Kiyine (V), Strootman (C), Ampadu (V), Johnsen (V)

Espulsi: nessuno