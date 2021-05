Serie A, 38ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Nel 38° turno di campionato il Genoa si impone sul campo del Cagliari. 0-0 tra Crotone e Fiorentina, il Parma cade con la Samp e chiude ultimo.

SAMPDORIA-PARMA 3-0

La Sampdoria si impone per 3-0 al Ferraris contro un Parma che, incappando nell’ottava sconfitta consecutiva, chiude il campionato all’ultimo posto in classifica. Le prime vere azioni pericolose della gara sono state tutte di marca ducale, con Hernani in particolare che ci ha provato in un paio di occasioni senza troppa fortuna. Alla prima vera chance la Sampdoria è però passata e lo ha fatto al 20’ con Quagliarella che, ottimamente posizionato in area, ha battuto di destro Sepe sfruttando al meglio un cross di Candreva. Sbloccato il risultato, i blucerchiati hanno iniziato a spingere con maggiore decisione sull’acceleratore a al 44’ hanno trovato la rete del raddoppio: doppio tiro di Gabbiadini sugli sviluppi di un calcio di punizione, la seconda conclusione viene sporcata e diventa un assist per Colley che, tutto solo all’altezza del secondo palo, di sinistro trova il 2-0. Nella ripresa, il Parma ha l’occasione giusta per accorciare al 53’ con Kosznovszky, ma da buona posizione calcia addosso a Letica. Nell’ultima parte di gara poi padroni di casa gestiscono la situazione con buona tranquillità e al 64’ calano anche il tris con un gran goal di Gabbiadini. La Samp chiude il suo torneo a quota 52.

IL TABELLINO

Marcatori: 20’ Quagliarella, 44’ Colley, 64’ Gabbiadini

SAMPDORIA (4-4-2): Letica 6,5; Ferrari 6,5 (80’ Regini s.v.), Yoshida 6,5, Colley 7, Augello 6,5; Candreva 7 (80’ Torregrossa s.v.), Ekdal 6 (73’ Silva 6), Leris 6,5, Jankto 6; Gabbiadini 7,5 (73’ Verre 6), Quagliarella 7 (80’ Askildsen s.v.). All. Ranieri

PARMA (3-5-2): Sepe 5,5; Dierckx 5,5, Valenti 5,5 (46’ Zagaritis 6), Bani 5; Laurini 5,5 (73’ Balogh 6), Hernani 5, Brugman 6 (60’ Sohm 5,5), Kosznovszky 5, Busi 5,5 (85' Traore s.v.); Gervinho 6 (61’ Pellè 6), Cornelius 5. All. D’Aversa

Arbitro: Paterna

Ammoniti: Leris (S), Bani (P)

Espulsi: -

CROTONE-FIORENTINA 0-0

Il Crotone si congeda dalla Serie A con un pareggio contro la Fiorentina. All’Ezio Scida mancano i goal ma non le emozioni. A farsi preferire sono stati i pitagorici che, nel primo tempo vanno più volte vicini al vantaggio, ma devono arrendersi ad un Terracciano decisivo in almeno un paio di occasioni su tentativi di Messias e Djidji. Nella ripresa, timidi segnali di risveglio dei gigliati, ma ad avere le chance più clamorose sono ancora i padroni di casa: al 49’ è Messias ad essere fermato dalla traversa, con il pallone che poi nel ricadere a terra rimbalza sulla linea, mentre al 75’ è Simy, su cross di Ounas, a non trovare incredibilmente il tocco giusto da distanza ravvicinata. La Fiorentina, già salva da alcune giornate, raggiunge all’ultima giornata quota 40, il Crotone chiude invece a 23.

IL TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Crespi 6,5; Djidji 6, Marrone 6, Cuomo 6,5; Pereira 6, Messias 6,5, Cigarini 6,5 (76’ Zanellato 6), Benali 6, Molina 6; Ounas 6,5, Simy 5. All. Cosmi

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 6,5; Caceres 6 (83’ Igor s.v.), Martinez Quarta 6, Maxi Olivera 6; Venuti 5,5 (63’ Callejon 6), Bonaventura 5,5, Pulgar 5,5 (46’ Borja Valero 6), Castrovilli 5,5 (46’ Eysseric 5,5), Biraghi 6; Vlahovic 6, Ribery 5,5 (76’ Kokorin 6). All. Iachini

Arbitro: Abbattista

Ammoniti: Pulgar (F), Castrovilli (F), Djidji (C), Benali (C)

Espulsi: -

CAGLIARI-GENOA 0-1

Si chiude con una vittoria esterna il campionato del Genoa. La compagine ligure espugna infatti il campo del Cagliari con un 1-0. Dei padroni di casa la prima azione da goal con Joao Pedro che al 4’ si è visto fermare solo dal palo un colpo di testa. Al 15’ il vantaggio ospite: Rovella lancia in profondità Shomurodov che, penetrato in area, supera Cragno con preciso pallonetto. Nella ripresa la partita resta viva e le due squadre continuano a sfidarsi a viso aperto. Al 73’ Kallon, all’esordio in Serie A, trova anche la rete del raddoppio, ma il direttore di gara Meraviglia annulla per una millimetrica posizione di fuorigioco. Il Genoa chiude in dieci per l’espulsione di Behrami, ma regge fino al triplice fischio finale. I suoi punti al termine del torneo sono 42, 37 invece quelli del Cagliari.

IL TABELLINO

Marcatori: 15’ Shomurodov

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno 6,5; Rugani 5,5, Klavan 5, Carboni 5; Nandez 6 (46’ Zappa 5), Marin 6, Deiola 5,5 (69’ Pereiro 5,5), Lykogiannis 6 (80’ Sottil s.v.); Nainggolan s.v. (10’ Duncan 5,5); Joao Pedro 5,5, Cerri 6 (69’ Simeone 5,5). All. Semplici

GENOA (4-3-1-2): Peleari 6; Goldaniga 6,5, Zapata 6,5, Masiello 5,5 (46’ Behrami 5), Zappacosta 6 (89’ Criscito s.v.); Strootman 6,5, Rovella 7, Melegoni 6,5; Pjaca 5,5 (46’ Kallon 7); Shomurodov 7 (86’ Radovanovic s.v.), Pandev 6 (57’ Zajc 6). All. Ballardini

Arbitro: Meraviglia

Ammoniti: Behrami (G), Melegoni (G), Carboni (C), Strootman (G)

Espulsi: Behrami

INTER-UDINESE (domenica ore 15.00)

SPEZIA-ROMA (domenica ore 20.45)

ATALANTA-MILAN (domenica ore 20.45)

NAPOLI-VERONA (domenica ore 20.45)

BOLOGNA-JUVENTUS (domenica ore 20.45)

SASSUOLO-LAZIO (domenica ore 20.45)

TORINO-BENEVENTO (domenica ore 20.45)