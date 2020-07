Serie A, 38ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le prime tre partite selezionate da Super6 per il 38° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Con Super6 tutti gli appassionati hanno l'opportunità di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo nel dettaglio le prime tre gare scelte per il 38° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

ATALANTA-INTER

Archiviata la lotta per il titolo e si danno battaglia per il secondo posto in classifica, obiettivo finale di quest'ultima giornata di campionato. La Dea deve vincere per piazzarsi alle spalle della , mentre i nerazzurri hanno due risultati utili su tre.

La formazione di Gasperini sta vivendo un vero e proprio 'magic moment': sono addirittura 19 i risultati utili consecutivi, l'ultimo ko risale infatti allo scorso gennaio nella sfida interna contro la . Buon momento anche per i ragazzi di Conte, che non perdono da sette turni. Pronostico piuttosto incerto per una sfida che ha visto vincere in passato 15 volte l'Atalanta e 22 l'Inter con 21 pareggi.

MILAN-CAGLIARI

Media punti da Scudetto per il di Pioli nel post-lockdown: dalla ripresa del campionato sono arrivate infatti ben 8 vittorie e tre pareggi senza nessuna sconfitta. L'obiettivo quinto posto è ormai sfumato, dunque i rossoneri non hanno più reali obiettivi di classifica.

A San Siro arriva un che ha saputo avere la meglio contro i campioni in carica della Juventus, ma la formazione sarda è chiamata a spezzare un tabù che la vede sempre sconfitta in terra rossonera da ben 20 anni. Nei 37 precedenti infatti sono solo tre le vittorie rossoblù contro le 25 del Diavolo: il pronostico è favorevole ai padroni di casa.

Porte chiuse ma tanti goal dopo la ripresa della Serie A: sono ben 376 in 114 per una media di 3,30 a partita a fronte dei 2,91 precedenti. Vicinissimo il record di 3,33 risalente alla stagione 1949-50: la squadra che ha segnato di più è proprio il Milan a quota 32: a seguire l'Inter (30), l'Atalanta e il (28), Juventus quarta a 25, addirittura decima a 18 reti.

GENOA-VERONA

Un finale di stagione 'thrilling' per un che si gioca la salvezza proprio all'ultima giornata dopo una stagione piuttosto sofferta. Lotta a distanza contro il , distante ora soltanto un punto.

I rossoblù ospitano il , tra le grandi rivelazioni di questa stagione ma ormai senza più obiettivi: nei 12 precedenti sono 8 i successi rossoblù contro i soli 2 degli scaligeri. Il pronostico è a favore dei padroni di casa, motivati ovviamente dall'altissima posta in palio.