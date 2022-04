Serie A, 34ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 23 APRILE ORE 15

TORINO-SPEZIA 2-1

Marcatori: 4' rig. e 69' Lukic (T), 97' rig. Manaj (S)

Un successo che non sposta molto a livello di classifica, ma che sancisce un finale di stagione più che soddisfacente. Segno che la strada è quella giusta. Il Torino batte 2-1 lo Spezia grazie alla doppietta di Lukic, che apre le danze dopo 4 minuti su calcio di rigore e le chiude nella ripresa. In extremis il goal della bandiera dei liguri con Manaj su rigore. Un ko che non complica i piani di salvezza per la squadra di Motta, in una posizione di classifica tranquilla e a più 11 punti sul terzultimo posto quando mancano ormai 4 gare alla fine del campionato.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 6, Bremer 6.5 (76' Djidji 6), Rodriguez 6 (46' Buongiorno 6); Singo 6.5 (85' Ansaldi sv), Ricci 6, Lukic 7, Vojvoda 6.5; Seck 6.5 (61' Praet 6), Pjaca 6.5 (61' Brekalo 6.5); Sanabria 6. All. Juric

SPEZIA (3-4-3): Provedel 6; Erlic 5 (46' Antiste 5.5), Nikolaou 5, Hristov 5.5; Amian 6, Kiwior 5.5, Kovalenko 5.5, Ferrer 6 (70' Strelec 5.5); Agudelo 6, Manaj 6, Gyasi 5. All. Thiago Motta

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Erlic (S), Nikolaou (S), Bremer (T)

Espulsi: -

VENEZIA-ATALANTA 1-3

Marcatori: 45' Pasalic (A), 47' Zapata (A), 63' Muriel (A), 80' Crnigoj (V)

L'Atalanta torna al successo e si riavvicina alle zone utili per un posto in Europa. Sul campo del Venezia la squadra di Gasperini simpone per 3-1 grazie alle reti di Pasalic, arrivata a fine primo tempo, e all'asse colombiano Zapata-Muriel nella ripresa. Continua il momento negativo per il Venezia, per il quale la salvezza sembra sempre più un miraggio.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa 6; Mateju 5, Svoboda 5, Ceccaroni 5.5, Ullmann 5.5; Busio 5 (62' Crnigoj 6.5), Ampadu 6.5, Cuisance 6 (75' Peretz sv); Aramu 5.5 (81' Bah sv), Henry 6 (75' Nsamé sv), Okereke 5 (62' Johnsen 5.5). All. Zanetti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Scalvini 6.5 (64' Demiral 6), Palomino 6.5, Djimsiti 6.5; Hateboer 6.5, De Roon 6.5, Freuler 6 (64' Koopmeiners 6), Zappacosta 6.5; Pasalic 7 (76' Pessina sv); Zapata 7 (77' Boga sv), Muriel 7.5 (88' Cissé sv). All. Gasperini

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Scalvini (A), Zapata (A), Djimsiti (A), Gasperini (A)

Espulsi: -