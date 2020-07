SPAL in Serie B: è la prima retrocessione matematica del campionato

La squadra di Di Biagio è retrocessa in B in seguito alla sconfitta nello scontro diretto contro il Brescia e la vittoria del Genoa contro il Lecce.

Doveva arrivare la vittoria, ma alla fine in quel del Rigamonti è arrivata la sconfitta per la . La squadra di Di Biagio è così matematicamente la prima retrocessa in Serie B: vittoria del per 2-1 nello scontro diretto e doppietta di Zrmhal che riporta la compagine spallina in cadetteria.

In vantaggio con Zabo nella prima frazione, il Brescia è riuscito a ribaltare la situazione nella ripresa con i due goal di Zrmhal: quattordici i punti di distanza tra il fanalino di coda SPAL e il , attualmente quartultimo grazie al successo contro il nell'altro scontro diretto di giornata.

Dopo tre annate la SPAL torna dunque in Serie B, dopo una stagione decisamente complicata. Dopo il lockdown, la squadra ferrarese non è riuscita a conquistare mai la vittoria: l'ultima è arrivata solamente a inizio marzo, contro il in quel del Tardini.

Sotto Semplici fino alla 23esima giornata, ovvero l'allenatore della promozione e delle ultime stagioni, dal 24esimo turno la SPAL ha scelto Di Biagio, che non è riuscito ad invertire la tendenza di una stagione nata male e continuata con estreme difficoltà.

Peggiore attacco della con appena 24 goal segnati in 34 giornate, la SPAL è anche tra le peggiori difese della massima serie: numeri inesorabili che hanno condannato la squadra ad essere la prima squadra della massima serie a giocare la B 2020/2021.

Detto della vittoria contro la SPAL, rimane comunque difficile la situazione del Brescia penultimo, con nove punti di distanza dal quartultimo occupato dal Genoa, riuscita a superare il Lecce per 2-1. Quattro i campionati rimasti al termine della stagione, con dodici punti disponibili.

Nonostante i 12 goal di Petagna, nuovamente in doppia cifra con la SPAL, il resto della squadra, rispetto alle ultime annate, non è riuscita ad andare in rete con grande continuità, pagando anche diverse infortunati e una panchina non all'altezza. Proverà a tornare nella massima serie già dal prossimo settembre.