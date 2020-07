Serie A, 32ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le altre tre partite selezionate da Super6 per il 32° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Super6 permette a tutti gli appassionati di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo le altre tre gare scelte per il 32° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

PARMA-BOLOGNA

Finale di stagione piuttosto tranquillo per le due squadre emiliane: trend negativo per il , reduce da quattro sconfitte consecutive, mentre il è stato sconfitto dal dopo l'impresa compiuta contro l' .

Entrambe le squadre sembrano aver abbandonato le ambizioni di un piazzamento in Europa e il bilancio dei precedenti al Tardini è piuttosto equilibrato: cinque vittorie gialloblù, otto pareggi e tre successi esterni dei rossoblù. Il pronostico si presenta piuttosto indeciso: sulla carta non c'è una reale favorita. Da valutare le condizioni di Cornelius, uscito acciaccato nell'ultima partita, mentre Barrow è ormai una certezza del reparto offensivo rossoblù.

Altre squadre

UDINESE-SAMPDORIA

Sfida salvezza in terra friulana con l' in posizione più sicura dopo i sette punti conquistati nelle ultime tre giornate: situazione ancora pericolosa invece per la , che dopo due vittorie di fila è uscita con le ossa rotte dal campo dell' .

Anche in questo caso il pronostico sembra comunque in totale equilibrio, mentre i precedenti sono a favore dei bianconeri, che si sono imposti in casa 17 volte contro le 10 doriane, 11 i pareggi. Occhi puntati sul grande ex della partita, Fabio Quagliarella, mentre i padroni di casa si affidano al buon momento di forma di Lasagna.

Dopo 31 giornate disputate l'Udinese può vantare un importante traguardo: la squadra di Gotti è infatti in testa alla graduatoria delle squadre che hanno collezionato più "clean sheet" (partite terminate senza subire goal), in compagnia di e a quota 11. Seguono a 9 l'Inter, la , l'Atalanta e il .

NAPOLI-MILAN

Non c'è in palio lo Scudetto, ma la classica -Milan è un vero e proprio scontro diretto per il quinto posto e per un posto in : si sfidano due tra le formazioni più in forma del post lockdown. I padroni di casa, guidati dal grande ex Gattuso, arrivano da due importanti vittorie contro e : entusiasmo alle stelle invece per il Diavolo, capace addirittura di battere la seconda e la prima in classifica segnando un totale di sette goal negli ultimi due turni.

Partita assolutamente da tripla senza nessuna favorita, anche il bilancio dei precedenti è piuttosto equilibrato con 28 vittorie campane, 21 pareggi e 22 successi rossoneri.