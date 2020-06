Serie A, 28ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le sei partite selezionate da Super6 per il 28° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Super6 offre la possibilità a tutti gli appassionati di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo dunque nel dettaglio le sei sfide scelte per il 28° turno di campionato, per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

SASSUOLO-VERONA

La super prova del in casa dell' ha donato nuova linfa a una squadra che deve mettere al sicuro il discorso salvezza, mentre il è chiamato a reagire dopo l'ultimo ko con il per restare aggrappato ai sogni europei. Pronostico dunque in totale equilibrio, come pure il bilancio dei quattro precedenti giocati al Mapei Stadium, dove due volte i neroverdi hanno avuto la meglio e due volte gli scaligeri hanno strappato i tre punti.

De Zerbi potrebbe effettuare qualche cambio per far respirare alcuni elementi della rosa: scalpitano dunque Locatelli, Kyriakopoulos e Magnani, entrato nella ripresa e protagonista nel finale del match di San Siro. Juric dovrà invece rinunciare all'acciaccato Borini, spazio dunque a Di Carmine con Verre e Zaccagni alle spalle.

Altre squadre

UDINESE-ATALANTA

L' non vince da ben otto giornate e il ko di ha acceso il campanello d'allarme in casa bianconera con soli tre punti di distanza dalla zona retrocessione: il grave infortunio di Mandragora complica poi ulteriormente il cammino dei friulani. L' ha invece ripreso da dove aveva lasciato: una vera e propria 'macchina da goal' capace di superare in rimonta anche la lanciatissima . Per questo il pronostico pende ovviamente a favore degli orobici, protagonisti di una stagione sorprendente. Il bilancio dei precedenti vede però i padroni di casa in vantaggio con 20 vittorie in terra friulana, 7 pareggi e 8 successi ospiti.

Lasagna potrebbe prendere il posto di uno spento Nestorovski per completare in avanti la coppia con Okaka, dentro Jajalo in cabina di regia, possibile inserimento di Becao nel terzetto difensivo. Gasperini è pronto a rilanciare Ilicic dopo i problemi alla caviglia, mentre Caldara potrebbe tornare al centro della difesa, scalpita anche Muriel per un posto in attacco.

PARMA-INTER

Il poker sul campo del ha definitivamente rilanciato le ambizioni europee di un chiamato ora al difficilissimo test contro l'Inter di Conte, ferita dal rocambolesco pari casalingo contro il Sassuolo. Voglia di riscatto per i nerazzurri, che non possono più fallire se vogliono restare ancora agganciati al vertice. Pronostico leggermente favorevole alla squadra ospite, anche se i precedenti in terra emiliana raccontano una trasferta da sempre insidiosa per la formazione milanese: 14 successi del Parma, 6 pareggi e sole 5 vittorie dell'Inter.

Intoccabile il tridente di D'Aversa, trascinato da un super Cornelius: a centrocampo possibile l'inserimento di Kucka, con il rientro in difesa di Darmian e Dermaku. Conte perde invece per squalifica Skriniar: al suo posto possibile l'arretramento di D'Ambrosio con De Vrij e Bastoni. Pronti a tornare dal primo minuto anche Candreva, Barella e Young.

SAMPDORIA-BOLOGNA

Momento complicato per entrambe le squadre: i blucerchiati hanno perso tre delle ultime quattro gare e si ritrovano ormai a ridosso della 'zona rossa', mentre i rossoblù non vincono ormai da quattro turni e vedono sfumare le possibilità di accedere alla prossima . Il pronostico si presenta più che mai in equilibrio, mentre i precedenti giocati sul campo di Genova vedono i liguri in vantaggio con 24 vittorie e 11 sconfitte.

Ranieri deve ancora fare a meno dell'infortunato Quagliarella: davanti conferma per Gabbiadini e rilancio per Bonazzoli, con Ramirez che potrebbe essere defilato sulla corsia laterale. Mihajlovic dovrebbe invece riproporre la stessa formazione dell'ultima giornata, con l'inserimento dal primo minuto di Palacio al posto di Barrow davanti.

NAPOLI-

Periodo di gran forma per il Napoli di Gattuso, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato e caricato dal trionfo in Coppa : la corsa verso un posto in Champions è ancora lunghissima, ma la formazione azzurra sta vivendo il suo miglior momento nell'attuale stagione. Discorso diverso invece per la SPAL, sconfitta in casa dal nell'ultimo turno e con un disperato bisogno di punti per una salvezza che si presenta a oggi più che mai complicata.

Pronostico nettamente a favore dei partenopei, come pure i precedenti tra le due squadre al San Paolo: 11 successi degli azzurri, 2 pareggi e 3 vittorie della SPAL. Gattuso potrebbe cambiare due terzi del centrocampo con l'inserimento di Fabian e Lobotka, mentre davanti la staffetta tra Mertens e Milik potrebbe essere rinnovata con il belga dal primo minuto. Possibile ritorno al 4-4-2 per gli ospiti con l'inserimento di Floccari accanto a Petagna davanti.

MILAN-ROMA

Segnali di ripresa per il di Pioli, reduce dal poker sul campo del : i rossoneri ospitano però una che ha saputo mettere in fila tre successi e pienamente in corsa per un posto in . A San Siro i precedenti vedono in vantaggio il Diavolo con 46 vittore, 19 pareggi e 19 sconfitte, ma il pronostico si presenta in totale equilibrio. Poche volte questa sfida ha offerto pochi goal: addirittura 146 da parte dei padroni di casa e 91 da parte degli ospiti negli 84 incontri.

Il Milan può vantare un particolare record positivo contro i giallorossi: la Roma è infatti la squadra contro cui i rossoneri hanno vinto più partite in , ben 74. Attenzione però a Dzeko, che ha segnato tre dei suoi quattro goal contro il Diavolo proprio a San Siro.

Emergenza in difesa per Pioli, che perde Musacchio e Kjaer per infortunio: ancora spazio per il giovane Gabbia accanto a Romagnoli, per il resto gli stessi uomini schierati in Salento con Rebic a guidare il reparto offensivo. Qualche cambio per Fonseca, che rilancia Zappacosta e Mancini in difesa, Cristante in mediana e Pellegirni sulla trequarti.