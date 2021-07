Serie A 2021/2022, i big match: derby d'Italia alla 9ª

Oggi è in programma il sorteggio del calendario della Serie A 2021/2022: ecco quando si giocheranno i big match.

La Serie A 2021/2022 prende finalmente forma. Nella giornata di oggi è infatti in programma il sorteggio del calendario in vista della nuova stagione. Un campionato che promette scintille, con il ritorno di alcuni tra i tecnici più quotati in circolazione: Massimiliano Allegri (tornato alla Juventus), Luciano Spalletti (che ha sposato il progetto del Napoli), José Mourinho (che ha firmato per la Roma) e Maurizio Sarri (andato invece alla Lazio).

Tutte queste squadre, insieme a Milan e Atalanta, andranno all'inseguimento dell' Inter campione d'Italia (passata da Antonio Conte a Simone Inzaghi) . 7 sorelle per un unico titolo, per il quale i confronti diretti avranno un peso notevole. Ecco il programma dei big match:

3ª giornata:

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

4ª giornata:

Juventus-Milan

6ª giornata

Inter-Atalanta

Lazio-Roma

7ª giornata:

Atalanta-Milan

Torino-Juventus

8ª giornata:

Juventus-Roma

Lazio-Inter

9ª giornata:

Inter-Juventus

Roma-Napoli

11ª giornata:

Atalanta-Lazio

Roma-Milan

12ª giornata:

Milan-Inter

13ª giornata:

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

14ª giornata:

Juventus-Atalanta

Napoli-Lazio

16ª giornata:

Roma-Inter

Napoli-Atalanta

17ª giornata:

Genoa-Sampdoria

18ª giornata:

Atalanta-Roma

Milan-Napoli

20ª giornata:

Juventus-Napoli

Milan-Roma

21ª giornata:

Inter-Lazio

Roma-Juventus

22ª giornata:

Atalanta-Inter

23ª giornata:

Lazio-Atalanta

Milan-Juventus

24ª giornata:

Inter-Milan

25ª gornata:

Atalanta-Juventus

Napoli-Inter

26ª giornata:

Juventus-Torino

27ª giornata

Lazio-Napoli

28ª giornata

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

30ª giornata:

Roma-Lazio

31ª giornata:

Juventus-Inter

Atalanta-Napoli

33ª giornata:

Napoli-Roma

34ª giornata:

Inter-Roma

Lazio-Milan

35ª giornata:

Sampdoria-Genoa

37ª giornata:

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta