Serie A, 15ª giornata: risultati e marcatori

MARTEDI' 30 NOVEMBRE ORE 18:30

ATALANTA-VENEZIA 4-0

MARCATORI: 7', 12' e 67' Pasalic, 57' Koopmeiners

L'Atalanta si conferma in stato di grazia, Mario Pasalic pure. Il croato rifila una tripletta al Venezia nel 4-0 con cui la Dea ha la meglio sugli uomini di Zanetti, mandando un ulteriore messaggio al Napoli e alle milanesi.

Pasalic show dicevamo, con l'ex Chelsea e Milan che mette già in ghiaccio il risultato in 12 minuti sfruttando gli assist di Ilicic e Muriel. Di Koopmeiners il tris con un tiro all'angolino, ancora 'Super Mario' fa poker (altro assist di Muriel) e manda in orbita la Dea. L'Atalanta sale a 31 punti, Venezia fermo a 15.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 7; Djimsiti 6.5 (90' Toloi sv), Demiral 6.5 (77' Scalvini sv), Palomino 6.5; Hateboer 7, Koopmeiners 7.5, Pessina 6.5 (62' De Roon 6), Pezzella 6.5; Pasalic 9; Ilicic 8 (77' Miranchuk sv), Muriel 8 (77' Piccoli 6). All. Gasperini.

VENEZIA (4-3-1-2): Romero 5; Mazzocchi 4 (46' Crnigoj 5.5), Caldara 4, Ceccaroni 4, Haps 4.5 (71' Schnegg sv); Ampadu 4, Tessmann 5.5, Busio 6 (58' Peretz 5.5); Kiyine 4.5 (58' Aramu 5.5); Henry 6, Johnsen 5 (71' Svoboda sv). All. Zanetti.

Arbitro: Santoro

Ammoniti: Ampadu (V)

Espulsi: nessuno

FIORENTINA-SAMPDORIA 3-1

MARCATORI: 15' Gabbiadini (S), 24' Callejon (F), 33' Vlahovic (F), 45' Sottil (F)

La Fiorentina resta agganciata al treno per l'Europa. La Sampdoria si illude con Gabbiadini, poi crolla sotto i colpi di Callejon, Vlahovic e Sottil.

L'attaccante bergamasco sblocca il punteggio con un bell'avvitamento di testa su cross di Candreva, la Viola reagisce rabbiosamente e prima pareggia con lo spagnolo (assist di Sottil), poi trova il sorpasso col solito Vlahovic su cross di Bonaventura ed infine cala il tris con Sottil. Fiorentina che sale a 24 in classifica, Sampdoria a 15 poco sopra la zona retrocessione.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6, Martinez Quarta 6, Igor 6, Biraghi 6; Bonaventura 6,5, Torreira 6,5, Duncan 6 (78' Maleh sv); Callejon 7 (89' Di Stefano sv), Vlahovic 7 (89' Kokorin sv), Sottil 7,5 (69' Saponara 6). All. Italiano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5 (72' Dragusin 6), Colley 5,5, Ferrari 5,5 (84' Chabot sv), Murru 4,5 (54' Augello 6); Candreva 6,5, Thorsby 5,5, Adrien Silva 5,5, Verre 5,5 (54' Ciervo 6); Gabbiadini 6,5, Caputo 5,5 (54' Quagliarella 6). All. D'Aversa.

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Gabbiadini (S), Colley (S), Ferrari (S)

Espulsi: nessuno