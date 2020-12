Serie A, 13ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le quattro partite principali del 13° turno di Serie A: come arrivano le big a questa giornata di campionato.

Tredicesimo turno di ricco di importanti scontri diretti per un campionato sempre più equilibrato in vetta. Analizziamo nel dettaglio le quattro sfide principali per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

PARMA-JUVENTUS

Al Tardini si affrontano le due squadre che hanno pareggiato di più in questo campionato: il arriva da ben tre partite chiuse in equilibrio dopo il successo nello scontro diretto con il . I gialloblù ospitano però una ancora imbattuta, ma reduce dal mezzo passo falso casalingo contro l' .

Cristiano Ronaldo cerca il riscatto dopo la peggiore prestazione in maglia bianconera offerta proprio contro gli uomini di Gasperini: una gara che ha interrotto la striscia di quattro vittorie consecutive di Madama in partite ufficiali.

Altre squadre

I favori del pronostico sono comunque dalla parte degli ospiti: mister Pirlo è sempre alle prese con il solito ballottaggio Morata-Dybala, mentre Kulusevski sembra sicuro del posto da trequartista alle spalle delle punte come pure Chiesa sulla destra dopo il gran goal dell'ultimo turno.

SASSUOLO-MILAN

Gli ultimi due pareggi ottenuti nel finale hanno rallentato la corsa di un che ha palesato le prime difficoltà, complici anche le numerose e pesanti assenze per infortunio. Mister Pioli dovrà ancora rinunciare a Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Gabbia: fiducia rinnovata per l'ottimo Kalulu accanto a Romagnoli, mentre davanti Leao si riprende la corsia di sinistra.

I rossoneri dovranno difendere il primato nel delicatissimo test sul campo del , ormai realtà consolidata di questa Serie A: la formazione neroverde arriva da due pareggi e una vittoria negli ultimi tre turni.

Il pronostico è leggermente a favore del Diavolo, che nelle ultime otto sfide contro la squadra emiliana non ha mai perso: sono infatti arrivate 6 vittorie e due pareggi. Sassuolo e Milan sono proprio le due squadre che rispetto alla passata stagione hanno incrementato maggiormente il proprio punteggio in classifica, rispettivamente con un +10 e un +15. La Juventus è invece tra le big quella che ha maggiormente rallentato con un netto -8 rispetto allo scorso anno.

ATALANTA-ROMA

Una prima parte di stagione complicata in campionato per l'Atalanta di Gasperini, che ha dovuto fare i conti anche con le turbolente vicende di spogliatoio: l'ultimo pareggio contro la Juventus ha però confermato tutte le qualità di una squadra capace di battere chiunque.

Sfida che promette spettacolo quella di Bergamo, dove arriva una lanciatissima dopo le ultime due vittorie contro e : la squadra di Fonseca vanta il secondo miglior attacco del campionato insieme al Milan e alle spalle della sola .

La Dea partirà ancora con Malinovskyi dal primo minuto a supporto della prima punta Zapata: grosso interrogativo ancora sul Papu Gomez, mentre la Roma si affida al 'magic moment' di Mkhitaryan e Pellegrini. Il pronostico si presenta in questo caso in totale equilibrio.

LAZIO-NAPOLI

Anche la deve ritrovare quella continuità che nella passata stagione le aveva permesso di sfiorare la vetta: gli uomini di Inzaghi stanno vivendo un momento complicato dopo la sconfitta casalinga contro il e il pareggio di .

Reduce da un ko anche il di Gattuso, che ha comunque offerto un'ottima prestazione in casa dell'Inter di Conte nonostante l'inferiorità numerica del finale. Mancherà appunto Lorenzo Insigne tra gli azzurri, che devono anche rinunciare agli infortunati Mertens e Osimhen.

L'emergenza offensiva darà dunque spazio a Petagna al centro del tridente partenopeo, mentre i padroni di casa daranno nuovamente fiducia a Escalante in cabina di regia. Anche in questo caso gara sulla carta equilibratissima tra due squadre in cerca di riscatto per il definitivo salto verso i piani alti.

Scopri di piu su Pokerstarsnews.it