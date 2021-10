Ora è ufficiale: Sergio Romero è il nuovo portiere del Venezia

Svincolato dal Manchester United, il portiere argentino torna in Serie A dopo l'esperienza con la Sampdoria.

Il Venezia ha ufficializzato l'ingaggio del portiere argentino Sergio Romero, svincolato prima della firma con i lagunari, ai quali si è legato sino al termine della stagione 2021-2022.

"Venezia FC comunica che in data odierna il portiere argentino classe 1987 Sergio Romero ha sottoscritto con il club arancioneroverde un accordo fino al termine della stagione 2021/22. Romero è l’estremo difensore con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e nel corso dell'ultima stagione ha giocato per il Manchester United".

L'estremo difensore albiceleste, vecchia conoscenza del nostro campionato avendo militato per tre stagioni nella Sampdoria, torna a riassaporare il palcoscenico della Serie A per difendere i pali della neopromossa allenata da Paolo Zanetti.

Dopo il triennio doriano, intervallato dalla parentesi al Monaco, Romero ha firmato con il Manchester United nel 2015 dove da riserva del titolarissimo de Gea ha messo insieme 61 gettoni di presenza nel giro di cinque anni.

Nell'ultima stagione alla corte dei Red Devils, invece, non è mai stato impiegato e in concomitanza della naturale scadenza di contratto, il club di Manchester ha deciso di non intavolare il discorso rinnovo.

Ritrovatosi dunque svincolato è rimasto senza squadra per una manciata di mesi prima di accordarsi con il Venezia e ritrovare, sei anni dopo, il Belpaese.