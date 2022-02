Sergio Ramos salta la sfida contro il suo passato: con il Real Madrid non ci sarà

La prima sfida tra Sergio Ramos e il Real Madrid salterà: il centrale spagnolo ed ex capitano dei Blancos non sarà a disposizione per la partita contro il suo passato.

Continua, in poche parole, la difficile stagione di Sergio Ramos che, in estate, ha lasciato le Merengues per trasferirsi al PSG, dopo essere andato in scadenza.

L'articolo prosegue qui sotto

I parigini hanno dovuto aspettare novembre per poterlo vedere in campo, visto l'infortunio al polpaccio che si è portato dietro dall'ultimo periodo in Spagna.

Quindi 90' contro il Saint-Etienne, poi nuovo guaio fisico: torna quasi un mese dopo contro l'Entente Feignies Aulnoye in Coppa di Francia, ne gioca altre 3 con un goal allo Stade Reims ed è costretto a fermarsi per un altro problema al polpaccio.

Nelle scorse ore il PSG ha reso noto che il giocatore dovrà proseguire l'allenamento individuale, proprio poco prima della sfida al suo Real Madrid che spera di incrociare, almeno, al ritorno, quando si giocherà al Bernabeu.