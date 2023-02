Sergio Ramos lascia la Spagna: "Il c.t. non punterà su di me"

Sergio Ramos lascia ufficialmente la nazionale spagnola con un post pubblicato sui social: "Un orgoglio aver vestito questa maglia per 180 volte".

E' ufficialmente finita un'era per la Spagna: Sergio Ramos, recordman di presenze con 180 gettoni all'attivo, ha annunciato il ritiro dalla 'Roja' con un lungo post pubblicato sui social.

"È giunto il momento, il momento di salutare la Nazionale, la nostra cara ed entusiasmante Roja. Stamattina ho ricevuto una telefonata dall'attuale commissario tecnico che mi ha comunicato di non voler puntare su di me, indipendentemente dal livello che posso offrire e dal prosieguo della mia carriera.

Con grande rammarico, è la fine di un percorso che speravo fosse più lungo e si concludesse con un sapore migliore in bocca, alla pari di tutti i successi ottenuti negli anni con questa maglia. Credo umilmente che questa storia meritasse di finire per una decisione personale o perché le mie prestazioni non fossero all'altezza di quanto meriterebbe la nostra Nazionale, ma non per questioni anagrafiche. Essere giovani o meno giovani non è un pregio o un difetto, è solo una caratteristica temporanea che non è necessariamente correlata a prestazioni o capacità. Guardo con ammirazione e invidia Modric, Messi, Pepe... l'essenza, la tradizione, i valori, la meritocrazia e la giustizia nel calcio.

Purtroppo per me non sarà così, perché il calcio non sempre è giusto e non è mai solo calcio.

Perciò mi congedo con tristezza ma anche a testa alta con un grazie a tutti voi per il sostegno ricevuto. Porto con me ricordi indelebili, tutti i titoli per i quali abbiamo lottato e festeggiato insieme, e l'enorme orgoglio di essere il giocatore spagnolo con più presenze. Questo stemma, questa maglia e questi tifosi, tutti voi, mi hanno reso felice. Continuerò a tifare il mio Paese da casa con l'emozione del privilegiato che ha saputo rappresentarlo con orgoglio 180 volte. Grazie di cuore a tutti voi che avete sempre creduto in me!".

Sergio Ramos esordì a soli 18 anni il 30 marzo 2005 in un'amichevole contro la Cina, infrangendo da allora ogni record: vinti da protagonista due Europei (2008 e 2012) e soprattutto il Mondiale del 2010, l'unico nella storia della 'Roja'.

Sfumata del tutto, dunque, la possibilità di un ritorno (l'ultima presenza il 31 marzo 2021) dopo il divorzio tra la nazionale delle 'Furie Rosse' e Luis Enrique, che non lo aveva convocato per la rassegna iridata qatariota: il suo successore, Luis de la Fuente, ha deciso che per Sergio Ramos non ci sarà spazio all'interno delle sue rotazioni.

Il centrale difensivo del PSG non sarà così presente il prossimo 15 giugno a Enschede in occasione della semifinale di Nations League tra Spagna e Italia, riedizione di quella disputata nel 2021 a San Siro.