Sergio Ramos lascia il PSG: ufficializzato l'addio dello spagnolo

Dopo due stagioni si chiude l'avventura del difensore spagnolo con il club parigino: saluta dopo aver vinto due Ligue 1 e una Supercoppa francese.

Sergio Ramos lascerà il PSG al termine della stagione 2022/23. Il club francese, attraverso un comunicato, ha ufficializzato la separazione dal difensore spagnolo che lascerà Parigi a zero, ovvero dopo la naturale scadenza del suo contratto.

Approdato all'ombra della Tour Eiffel nell'estate del 2021, l'avventura dell'ex colonna del Real Madrid in terra francese non ha riservato grosse soddisfazioni, quantomeno al di fuori del contesto nazionale.

Sono arrivati i titoli, come da copione. Per la precisione due Ligue 1 e una Supercoppa nazionale, ma sono stati soprattutto gli infortuni a rallentare il suo inserimento nei meccanismi del Paris.

Nella stagione 2021/22, infatti, Ramos ha giocato solamente 13 partite tra tutte le competizioni, mentre il conteggio è sensibilmente lievitato nell'annata in corso dove i gettoni ufficiali sono stati addirittura 44.

Sintomo di una ritrovata integrità fisica, ma non sufficiente per garantirgli la permanenza alla corte del club Campione di Francia. A 37 anni, dunque, Sergio Ramos si ritrova addosso l'etichetta di svincolato di lusso e le prossime settimane saranno di fatto decisive per sciogliere i nodi relativi al suo futuro.

Il numero 4 dei parigini ha voluto congedarsi dal suo club attraverso un post apparso sui suoi canali social, alla vigilia della partita col Clermont, ovvero l'ultima con la maglia del PSG:

"Domani sarà un giorno speciale, domani chiuderò un altro capitolo della mia vita. Arrivederci PSG. Non so in quanti posti uno possa sentirsi come se fosse a casa, ma senza dubbio il PSG, i tifosi e Parigi per me lo sono stati. Grazie per questi due anni speciali nei quali ho avuto l'opportunità di giocare in tutte le competizioni e dare sempre il meglio di me. Vivrò nuove sfide, vestirò altri colori, ma prima di tutto, per l'ultima volta: forza Paris!".